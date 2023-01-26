シングルス前回覇者、男子の戸上と女子の伊藤が初戦の４回戦を突破した。戸上は強烈なフォア、バックの両ハンドを武器に４―０のストレート勝ち。「そこまで気負っているわけでもなく、プレッシャーもない。かなりいい状態で大会に入れた」と平常心を強調した。

伊藤は第１ゲームを落としたが、第２ゲーム以降は相手の球にも慣れて本来のプレーを発揮。サービス、レシーブで崩して圧倒し「しっかり相手を見ながらも、自分のやるべきことをやれた」。連覇に向けて順調なスタートを切った。