Ａ班に１位新人蛭間ら プロ野球・西武
2023年01月26日18時48分
西武は２６日、埼玉県所沢市で春季キャンプに向けた会議を開き、１軍主体のＡ班に新人ではドラフト１位の蛭間拓哉外野手（早大）、４位の青山美夏人投手（亜大）、６位の児玉亮涼内野手（大阪ガス）が入った。
Ａ班に１位新人蛭間ら プロ野球・西武
2023年01月26日18時48分
西武は２６日、埼玉県所沢市で春季キャンプに向けた会議を開き、１軍主体のＡ班に新人ではドラフト１位の蛭間拓哉外野手（早大）、４位の青山美夏人投手（亜大）、６位の児玉亮涼内野手（大阪ガス）が入った。
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