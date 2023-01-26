マンション、高値続く ６２８８万円、資材高で―２２年首都圏
2023年01月26日17時58分
不動産経済研究所が２６日発表した２０２２年の首都圏（東京都、神奈川、埼玉、千葉各県）の新築マンション平均価格は６２８８万円と前年比０．４％上昇した。円安などによる資材価格高騰が響き、２年連続で過去最高を更新した。発売戸数は１２．１％減の２万９５６９戸だった。
マンション、高値続く ６２８８万円、資材高で―２２年首都圏
2023年01月26日17時58分
不動産経済研究所が２６日発表した２０２２年の首都圏（東京都、神奈川、埼玉、千葉各県）の新築マンション平均価格は６２８８万円と前年比０．４％上昇した。円安などによる資材価格高騰が響き、２年連続で過去最高を更新した。発売戸数は１２．１％減の２万９５６９戸だった。
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