不動産経済研究所が２６日発表した２０２２年の首都圏（東京都、神奈川、埼玉、千葉各県）の新築マンション平均価格は６２８８万円と前年比０．４％上昇した。円安などによる資材価格高騰が響き、２年連続で過去最高を更新した。発売戸数は１２．１％減の２万９５６９戸だった。