被災地区にドローンで定期配送 衛星通信「スターリンク」活用―ＫＤＤＩやゼンリンなど
2023年01月26日17時40分
ＫＤＤＩや地図情報会社ゼンリンなどは２６日、米宇宙企業スペースＸの衛星インターネットサービス「スターリンク」に対応したａｕの基地局を埼玉県秩父市に設置し、ドローンを使った定期配送を開始した。山間部でも安定した通信環境を構築するスターリンクとドローンを組み合わせることで、昨年９月の土砂崩れで生活道路がふさがれた被災地区の住民に、食料品などの必要物資を届ける。
被災地区にドローンで定期配送 衛星通信「スターリンク」活用―…
2023年01月26日17時40分
ＫＤＤＩや地図情報会社ゼンリンなどは２６日、米宇宙企業スペースＸの衛星インターネットサービス「スターリンク」に対応したａｕの基地局を埼玉県秩父市に設置し、ドローンを使った定期配送を開始した。山間部でも安定した通信環境を構築するスターリンクとドローンを組み合わせることで、昨年９月の土砂崩れで生活道路がふさがれた被災地区の住民に、食料品などの必要物資を届ける。
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