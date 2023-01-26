寄付促す入場券導入 パリ五輪
2023年01月26日17時40分
【ロンドン時事】２０２４年パリ五輪・パラリンピック組織委員会は２５日、観戦チケット購入者に２ユーロ（約２８０円）の寄付を促す「チャリティー入場券」の仕組みを導入すると発表した。フランスの慈善団体に寄付され、低所得者層のチケット代や旅費に充てられる。
寄付促す入場券導入 パリ五輪
2023年01月26日17時40分
【ロンドン時事】２０２４年パリ五輪・パラリンピック組織委員会は２５日、観戦チケット購入者に２ユーロ（約２８０円）の寄付を促す「チャリティー入場券」の仕組みを導入すると発表した。フランスの慈善団体に寄付され、低所得者層のチケット代や旅費に充てられる。
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