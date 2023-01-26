列車立ち往生「遺憾」 磯崎副長官
2023年01月26日17時35分
磯崎仁彦官房副長官は２６日の記者会見で、大雪の影響によりＪＲ東海道線で列車が立ち往生したことについて「利用者に多大な迷惑を及ぼしたことは誠に遺憾だ」と述べた。国土交通省近畿運輸局がＪＲ西日本に原因究明と再発防止を指示しており、磯崎氏は「さらなる安全運送の確保に向け指導していく」と強調した。
列車立ち往生「遺憾」 磯崎副長官
2023年01月26日17時35分
磯崎仁彦官房副長官は２６日の記者会見で、大雪の影響によりＪＲ東海道線で列車が立ち往生したことについて「利用者に多大な迷惑を及ぼしたことは誠に遺憾だ」と述べた。国土交通省近畿運輸局がＪＲ西日本に原因究明と再発防止を指示しており、磯崎氏は「さらなる安全運送の確保に向け指導していく」と強調した。
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