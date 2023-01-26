オリックスは２６日、春季キャンプのメンバー振り分けを発表し、ドラフト１位の曽谷龍平投手（白鴎大）ら新人１０選手（育成５人含む）はＢグループに入った。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に臨む山本由伸、宮城大弥、宇田川優希の各投手、西武から加入した森友哉捕手は１軍相当のＡグループ。