新人はＢグループ プロ野球・オリックス
2023年01月26日17時06分
オリックスは２６日、春季キャンプのメンバー振り分けを発表し、ドラフト１位の曽谷龍平投手（白鴎大）ら新人１０選手（育成５人含む）はＢグループに入った。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に臨む山本由伸、宮城大弥、宇田川優希の各投手、西武から加入した森友哉捕手は１軍相当のＡグループ。
新人はＢグループ プロ野球・オリックス
2023年01月26日17時06分
オリックスは２６日、春季キャンプのメンバー振り分けを発表し、ドラフト１位の曽谷龍平投手（白鴎大）ら新人１０選手（育成５人含む）はＢグループに入った。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に臨む山本由伸、宮城大弥、宇田川優希の各投手、西武から加入した森友哉捕手は１軍相当のＡグループ。
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