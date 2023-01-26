東京、新たに５０６１人感染 前週比２６５８人減―新型コロナ
2023年01月26日17時04分
東京都は２６日、新たに５０６１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の木曜日と比べ２６５８人減った。新たな死者は２２人。都基準による重症者は３１人で、前日から３人減った。
東京、新たに５０６１人感染 前週比２６５８人減―新型コロナ
2023年01月26日17時04分
東京都は２６日、新たに５０６１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の木曜日と比べ２６５８人減った。新たな死者は２２人。都基準による重症者は３１人で、前日から３人減った。
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