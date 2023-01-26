国内感染、新たに６万１３０人 前週比３万５７００人減―新型コロナ
2023年01月26日19時40分
国内では２６日、新たに６万１３０人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の木曜日と比べ約３万５７００人減った。重症者は前日比２８人減の５８５人、死者は３１６人確認された。
東京都では５０６１人の感染を確認。新規感染者は前週の木曜日と比べ２６５８人減った。新たな死者は２２人。都基準による重症者は３１人で、前日から３人減った。
国内感染、新たに６万１３０人 前週比３万５７００人…
2023年01月26日19時40分
国内では２６日、新たに６万１３０人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の木曜日と比べ約３万５７００人減った。重症者は前日比２８人減の５８５人、死者は３１６人確認された。
東京都では５０６１人の感染を確認。新規感染者は前週の木曜日と比べ２６５８人減った。新たな死者は２２人。都基準による重症者は３１人で、前日から３人減った。
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