育児と両立へ働き方見直し 厚労省研究会が初会合
2023年01月26日18時54分
厚生労働省は２６日、仕事と育児の両立支援について話し合う有識者研究会の初会合を開き、長時間労働の是正に加え、時短勤務やテレワークを組み合わせた柔軟な働き方を実現するための具体策の協議に入った。今年５月をめどに報告書をまとめ、岸田政権が掲げる「異次元の少子化対策」につなげる。
育児と両立へ働き方見直し 厚労省研究会が初会合
2023年01月26日18時54分
厚生労働省は２６日、仕事と育児の両立支援について話し合う有識者研究会の初会合を開き、長時間労働の是正に加え、時短勤務やテレワークを組み合わせた柔軟な働き方を実現するための具体策の協議に入った。今年５月をめどに報告書をまとめ、岸田政権が掲げる「異次元の少子化対策」につなげる。
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