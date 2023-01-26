ＷＢＣに出場する「侍ジャパン」メンバー３０人は以下の通り。

【投 手】

１１ ダルビッシュ有 （パドレス）

１２ 戸郷 翔征 （巨 人）

１３★松井 裕樹 （楽 天）

１４ 佐々木朗希 （ロ ッ テ）

１５★大 勢 （巨 人）

１６ 大谷 翔平 （エンゼルス）

１７★伊藤 大海 （日本ハム）

１８ 山本 由伸 （オリックス）

２０★栗林 良吏 （広 島）

２１ 今永 昇太 （ＤｅＮＡ）

２２★湯浅 京己 （阪 神）

２６★宇田川優希 （オリックス）

２８★高橋 宏斗 （中 日）

２９★宮城 大弥 （オリックス）

４７★高橋 奎二 （ヤクルト）

【捕 手】

１０ 甲斐 拓也 （ソフトバンク）

２４★大城 卓三 （巨 人）

２７★中村 悠平 （ヤクルト）

【内野手】

１ ★山田 哲人 （ヤクルト）

２ 源田 壮亮 （西 武）

３ 牧 秀悟 （ＤｅＮＡ）

７ ★中野 拓夢 （阪 神）

２５★岡本 和真 （巨 人）

３３★山川 穂高 （西 武）

５５ 村上 宗隆 （ヤクルト）

【外野手】

８ 近藤 健介 （ソフトバンク）

９ ★周東 佑京 （ソフトバンク）

２３★ラーズ・ヌートバー（カージナルス）

３４★吉田 正尚 （レッドソックス）

５１ 鈴木 誠也 （カ ブ ス）

（数字は背番号。★は２６日発表のメンバー）