ＷＢＣ日本代表メンバー
2023年01月26日15時53分
ＷＢＣに出場する「侍ジャパン」メンバー３０人は以下の通り。
【投 手】
１１ ダルビッシュ有 （パドレス）
１２ 戸郷 翔征 （巨 人）
１３★松井 裕樹 （楽 天）
１４ 佐々木朗希 （ロ ッ テ）
１５★大 勢 （巨 人）
１６ 大谷 翔平 （エンゼルス）
１７★伊藤 大海 （日本ハム）
１８ 山本 由伸 （オリックス）
２０★栗林 良吏 （広 島）
２１ 今永 昇太 （ＤｅＮＡ）
２２★湯浅 京己 （阪 神）
２６★宇田川優希 （オリックス）
２８★高橋 宏斗 （中 日）
２９★宮城 大弥 （オリックス）
４７★高橋 奎二 （ヤクルト）
【捕 手】
１０ 甲斐 拓也 （ソフトバンク）
２４★大城 卓三 （巨 人）
２７★中村 悠平 （ヤクルト）
【内野手】
１ ★山田 哲人 （ヤクルト）
２ 源田 壮亮 （西 武）
３ 牧 秀悟 （ＤｅＮＡ）
７ ★中野 拓夢 （阪 神）
２５★岡本 和真 （巨 人）
３３★山川 穂高 （西 武）
５５ 村上 宗隆 （ヤクルト）
【外野手】
８ 近藤 健介 （ソフトバンク）
９ ★周東 佑京 （ソフトバンク）
２３★ラーズ・ヌートバー（カージナルス）
３４★吉田 正尚 （レッドソックス）
５１ 鈴木 誠也 （カ ブ ス）
（数字は背番号。★は２６日発表のメンバー）