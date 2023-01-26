立候補環境整備に協力要請 地方議員成り手不足対策―総務省
2023年01月26日14時38分
尾身朝子総務副大臣らは２６日、東京都内で経団連などの経済団体の担当者と面会した。４月に統一地方選を控える中、地方議員の成り手不足対策の一環として、議員に立候補する社員が取得できる休暇制度の導入など、仕事を続けながら議員になれる環境整備に協力を要請した。全国都道府県議会議長会など３議長会の代表も同席した。
立候補環境整備に協力要請 地方議員成り手不足対策―総務省
2023年01月26日14時38分
尾身朝子総務副大臣らは２６日、東京都内で経団連などの経済団体の担当者と面会した。４月に統一地方選を控える中、地方議員の成り手不足対策の一環として、議員に立候補する社員が取得できる休暇制度の導入など、仕事を続けながら議員になれる環境整備に協力を要請した。全国都道府県議会議長会など３議長会の代表も同席した。
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