【アルヘシラス（スペイン）ＡＦＰ時事】スペイン南部アンダルシア自治州アルヘシラスで２５日夜、山刀を持った男がキリスト教教会２カ所を相次いで襲撃する事件があり、同国内務省によると教会関係者１人が死亡、司祭１人が重傷を負った。男は拘束され、検察当局がテロ事件として捜査に着手した。