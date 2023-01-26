情報収集衛星、打ち上げ成功 レーダー７号機、Ｈ２Ａで
2023年01月26日11時31分
三菱重工業は２６日午前１０時５０分、政府の情報収集衛星レーダー７号機を鹿児島県・種子島宇宙センターから、Ｈ２Ａロケット４６号機で打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。
情報収集衛星は１９９８年の北朝鮮による弾道ミサイル発射を受けて導入された事実上の偵察衛星で、内閣衛星情報センターが運用している。
情報収集衛星、打ち上げ成功 レーダー７号機、Ｈ２Ａで
2023年01月26日11時31分
三菱重工業は２６日午前１０時５０分、政府の情報収集衛星レーダー７号機を鹿児島県・種子島宇宙センターから、Ｈ２Ａロケット４６号機で打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。
情報収集衛星は１９９８年の北朝鮮による弾道ミサイル発射を受けて導入された事実上の偵察衛星で、内閣衛星情報センターが運用している。
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