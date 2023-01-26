欧州サッカー各国リーグ（２５日）
2023年01月26日10時59分
▽ドイツ１部リーグ
ドルトムント ２―１ マインツ
レーバークー ２―０ ボーフム
ゼン
アウクスブル １―０ ボルシアＭＧ
ク
フライブルク １―１ Ｅフランクフ
ルト
ウニオンベル ２―１ ブレーメン
リン
（時事）
欧州サッカー各国リーグ（２５日）
2023年01月26日10時59分
▽ドイツ１部リーグ
ドルトムント ２―１ マインツ
レーバークー ２―０ ボーフム
ゼン
アウクスブル １―０ ボルシアＭＧ
ク
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