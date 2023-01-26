埼玉で３例目の鳥インフル 食用アイガモ３０００羽殺処分
2023年01月26日09時48分
埼玉県は２６日、行田市のアイガモ農場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。農場の食肉用アイガモ約３０００羽を殺処分する。県内農場での鳥インフルは今シーズン３例目。
埼玉で３例目の鳥インフル 食用アイガモ３０００羽殺処分
2023年01月26日09時48分
埼玉県は２６日、行田市のアイガモ農場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。農場の食肉用アイガモ約３０００羽を殺処分する。県内農場での鳥インフルは今シーズン３例目。
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