ＮＹ円、１２９円台半ば
2023年01月26日07時43分
【ニューヨーク時事】２５日のニューヨーク外国為替市場では、米利上げペースの減速観測がくすぶる中で円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１２９円台半ばに上昇した。午後５時現在は１２９円５２～６２銭と、前日同時刻比５９銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１２９円台半ば
2023年01月26日07時43分
【ニューヨーク時事】２５日のニューヨーク外国為替市場では、米利上げペースの減速観測がくすぶる中で円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１２９円台半ばに上昇した。午後５時現在は１２９円５２～６２銭と、前日同時刻比５９銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル