【ニューヨーク時事】２５日のニューヨーク外国為替市場では、米利上げペースの減速観測がくすぶる中で円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１２９円台半ばに上昇した。午後５時現在は１２９円５２～６２銭と、前日同時刻比５９銭の円高・ドル安。