【１面トップ】

〔朝日〕最強寒波 列島包囲 交通網混乱 立ち往生

〔毎日〕独、主力戦車供与へ 政府発表 ウクライナ支援 米も最終調整

〔読売〕独戦車 ８０両規模供与 「レオパルト２」 保有国で協力 ウクライナ 米は「エイブラムス」３１両

〔日経〕ＣＯ２貯留を実用化 伊藤忠や出光 ３連合始動 政府３０年度目標 候補地・コスト 課題

〔産経〕独、戦車供与を発表 対ウクライナ 他国提供も承認 「１２カ国が１００両」 米は「エイブラムス」３１両

〔東京〕自民からも「所得制限撤廃を」 少子化対策の柱 児童手当 立民 高校生への拡大も要求

【共通ニュース】

◆最大の銅鏡と鉄剣 出土 類例ない「盾形」 ２．３メートルの「蛇行剣」 奈良・富雄丸山古墳 「古墳時代の最高傑作」

◆２１年衆院選 最高裁「合憲」 １票格差２．０８倍 「投票平等反せず」

◆景気判断 下方修正 １１か月ぶり「一部に弱さ」 １月月例報告

◆公明、調整前に２候補発表 広島３区・東京２９区 次期衆院選 自民反発

◆ウクライナに力入れ過ぎ 森元首相が発言

◆上場基準未達に期限 市場再編 東証、２６年３月から

◆北朝鮮 ゼロコロナ正念場 物資不足／生活苦／治安悪化 平壌、都市封鎖か（続）