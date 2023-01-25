円、１３０円台前半 ロンドン外為
2023年01月25日18時27分
【ロンドン時事】２５日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に欠ける中、１ドル＝１３０円台前半で推移した。午前９時現在は１３０円２０～３０銭と、前日午後４時比１５銭の円安・ドル高。
円、１３０円台前半 ロンドン外為
2023年01月25日18時27分
【ロンドン時事】２５日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に欠ける中、１ドル＝１３０円台前半で推移した。午前９時現在は１３０円２０～３０銭と、前日午後４時比１５銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル