国内では２５日、新たに７万８７９６人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の水曜日と比べ約４万４０００人減った。重症者は前日比２５人減の６１３人、死者は４２４人確認された。

東京都では５９３４人の感染を確認。新規感染者は前週水曜日と比べ約３２００人減った。新たに確認された死者は２５人。都基準による重症者は前日と同じ３４人だった。