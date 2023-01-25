ＮＨＬ試合結果（２４日）
2023年01月25日15時10分
ブルーインズ ４―２ カナディアン
ズ
ペンギンズ ７―６ パンサーズ
キングズ ４―３ フライヤーズ
ライトニング ４―２ ワイルド
レッドウイン ３―２ シャークス
グズ
デビルズ ３―２ ゴールデンナ
イツ
セーバーズ ５―３ ブルース
プレデターズ ２―１ ジェッツ
ダックス ５―２ コヨーテス
アバランチ ３―２ キャピタルズ
カナックス ５―２ ブラックホー
クス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（２４日）
2023年01月25日15時10分
ブルーインズ ４―２ カナディアン
ズ
ペンギンズ ７―６ パンサーズ
キングズ ４―３ フライヤーズ
ライトニング ４―２ ワイルド
レッドウイン ３―２ シャークス
グズ
デビルズ ３―２ ゴールデンナ
イツ
セーバーズ ５―３ ブルース
プレデターズ ２―１ ジェッツ
ダックス ５―２ コヨーテス
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カナックス ５―２ ブラックホー
クス
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