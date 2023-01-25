ＮＢＡ試合結果（２４日）
2023年01月25日15時10分
ペーサーズ １１６―１１０ ブ ル ズ
ヒ ー ト ９８―９５ セルティック
ス
ニックス １０５―１０３ キャバリアー
ズ
ナゲッツ ９９―９８ ペリカンズ
ウィザーズ １２７―１２６ マーベリック
ス
サ ン ズ １２８―９７ ホーネッツ
クリッパーズ １３３―１１５ レーカーズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（２４日）
2023年01月25日15時10分
ペーサーズ １１６―１１０ ブ ル ズ
ヒ ー ト ９８―９５ セルティック
ス
ニックス １０５―１０３ キャバリアー
ズ
ナゲッツ ９９―９８ ペリカンズ
ウィザーズ １２７―１２６ マーベリック
ス
サ ン ズ １２８―９７ ホーネッツ
クリッパーズ １３３―１１５ レーカーズ
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