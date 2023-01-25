２１年衆院選は合憲 「１票の格差」訴訟―最高裁大法廷
2023年01月25日15時10分
「１票の格差」が最大２．０８倍だった２０２１年１０月の衆院選は投票価値の平等に反し違憲だとして、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた１６件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷（裁判長・戸倉三郎長官）は２５日、合憲との判断を示した。
２１年衆院選は合憲 「１票の格差」訴訟―最高裁大法廷
2023年01月25日15時10分
「１票の格差」が最大２．０８倍だった２０２１年１０月の衆院選は投票価値の平等に反し違憲だとして、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた１６件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷（裁判長・戸倉三郎長官）は２５日、合憲との判断を示した。
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