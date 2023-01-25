新名神高速で車多数動けず 体調不良の通報も―三重など
2023年01月25日13時47分
大雪の影響で２５日未明から、新名神高速道路の菰野インターチェンジ（ＩＣ、三重県菰野町）と甲賀土山ＩＣ（滋賀県甲賀市）の間の上下線で、断続的に車の滞留が発生し、多数の車が動けなくなっている。中日本高速道路（名古屋市）は除雪を急ぐとともに、運転手らに軽食や携帯トイレを配るなどしている。
三重県亀山市消防本部によると、気分が悪くなったとの通報もあったという。
新名神高速で車多数動けず 体調不良の通報も―三重など
2023年01月25日13時47分
大雪の影響で２５日未明から、新名神高速道路の菰野インターチェンジ（ＩＣ、三重県菰野町）と甲賀土山ＩＣ（滋賀県甲賀市）の間の上下線で、断続的に車の滞留が発生し、多数の車が動けなくなっている。中日本高速道路（名古屋市）は除雪を急ぐとともに、運転手らに軽食や携帯トイレを配るなどしている。
三重県亀山市消防本部によると、気分が悪くなったとの通報もあったという。
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