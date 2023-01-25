静岡県裾野市の私立「さくら保育園」で、元保育士３人が園児への暴行容疑で逮捕された事件で、同市の村田悠市長は２５日、前園長に対する犯人隠避容疑での刑事告発を取り下げたと発表した。



園長「口止めの意図ない」 保育園児暴行、市に説明―静岡

村田市長は「保護者らから園の存続要望を数多くいただいた」とした上で、「前園長の責任は重いと考えているが、告発を取り下げ、正常な保育環境を整えることに重きを置いた」と述べた。