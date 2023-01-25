前園長の告発取り下げ 裾野市長、存続要望の声考慮―静岡
2023年01月25日12時18分
静岡県裾野市の私立「さくら保育園」で、元保育士３人が園児への暴行容疑で逮捕された事件で、同市の村田悠市長は２５日、前園長に対する犯人隠避容疑での刑事告発を取り下げたと発表した。
村田市長は「保護者らから園の存続要望を数多くいただいた」とした上で、「前園長の責任は重いと考えているが、告発を取り下げ、正常な保育環境を整えることに重きを置いた」と述べた。
前園長の告発取り下げ 裾野市長、存続要望の声考慮―静岡
2023年01月25日12時18分
静岡県裾野市の私立「さくら保育園」で、元保育士３人が園児への暴行容疑で逮捕された事件で、同市の村田悠市長は２５日、前園長に対する犯人隠避容疑での刑事告発を取り下げたと発表した。
村田市長は「保護者らから園の存続要望を数多くいただいた」とした上で、「前園長の責任は重いと考えているが、告発を取り下げ、正常な保育環境を整えることに重きを置いた」と述べた。
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