宮城、福島で震度４
2023年01月25日10時18分
２５日午前１０時１分ごろ、福島県沖を震源とする地震があり、宮城県石巻市、福島県相馬市と浪江町で震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ、地震の規模（マグニチュード）は４．９と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝宮城県石巻市、福島県相馬市、浪江町
震度３＝宮城県東松島市、福島県いわき市。
宮城、福島で震度４
2023年01月25日10時18分
２５日午前１０時１分ごろ、福島県沖を震源とする地震があり、宮城県石巻市、福島県相馬市と浪江町で震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ、地震の規模（マグニチュード）は４．９と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝宮城県石巻市、福島県相馬市、浪江町
震度３＝宮城県東松島市、福島県いわき市。
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