新監督にサントス氏 サッカー・ポーランド代表
2023年01月25日08時27分
【ロンドン時事】ポーランド・サッカー協会は２４日、同国代表新監督に、昨年のワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会で８強のポルトガル代表を指揮したフェルナンド・サントス氏（６８）の就任を発表した。
サントス氏は２０１４年９月から母国ポルトガルを率いて１６年欧州選手権を制覇。１９年には欧州ネーションズリーグ初代王者に導き、Ｗ杯で敗退後に退任した。
新監督にサントス氏 サッカー・ポーランド代表
2023年01月25日08時27分
【ロンドン時事】ポーランド・サッカー協会は２４日、同国代表新監督に、昨年のワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会で８強のポルトガル代表を指揮したフェルナンド・サントス氏（６８）の就任を発表した。
サントス氏は２０１４年９月から母国ポルトガルを率いて１６年欧州選手権を制覇。１９年には欧州ネーションズリーグ初代王者に導き、Ｗ杯で敗退後に退任した。
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