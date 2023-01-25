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ＮＹ株、３日続伸

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ＮＹ株、３日続伸

2023年01月25日06時51分

　【ニューヨーク時事】２４日のニューヨーク株式相場は、週内に米国内総生産（ＧＤＰ）など重要経済指標の発表を控えて方向感に乏しい中、３営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１０４．４０ドル高の３万３７３３．９６ドル（暫定値）で終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３０．１４ポイント安の１万１３３４．２７で引けた。

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