米もウクライナに戦車供与か 相当数、週内にも発表―報道
2023年01月25日04時30分
【ワシントン時事】米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）は２４日、バイデン政権がウクライナに米軍の主力戦車「エイブラムス」を相当数供与する方向だと報じた。早ければ週内にも発表する可能性がある。
ロシアのウクライナ侵攻開始から２４日で１１カ月。ドイツも供与の方針を固め、実現すれば、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）陣営による兵器支援の強化が一段と鮮明になりそうだ。
米もウクライナに戦車供与か 相当数、週内にも発表―報道
2023年01月25日04時30分
【ワシントン時事】米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）は２４日、バイデン政権がウクライナに米軍の主力戦車「エイブラムス」を相当数供与する方向だと報じた。早ければ週内にも発表する可能性がある。
ロシアのウクライナ侵攻開始から２４日で１１カ月。ドイツも供与の方針を固め、実現すれば、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）陣営による兵器支援の強化が一段と鮮明になりそうだ。
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ウォール・ストリート・ジャーナル