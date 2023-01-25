ドイツ、主力戦車供与へ ウクライナ支援加速
2023年01月25日03時42分
【ベルリン時事】ドイツ政府は２４日、攻撃力の高い独製主力戦車「レオパルト２」をウクライナに供与する方針を固めた。独メディアが一斉に報じた。他国による引き渡しも認める構えだ。すでにポーランドが自国軍の保有する戦車供与の手続きに入っているほか、フィンランドなど他の一部の保有国がウクライナへの供与に前向きな姿勢を示しており、兵器支援が加速することになる。
ドイツ、主力戦車供与へ ウクライナ支援加速
2023年01月25日03時42分
【ベルリン時事】ドイツ政府は２４日、攻撃力の高い独製主力戦車「レオパルト２」をウクライナに供与する方針を固めた。独メディアが一斉に報じた。他国による引き渡しも認める構えだ。すでにポーランドが自国軍の保有する戦車供与の手続きに入っているほか、フィンランドなど他の一部の保有国がウクライナへの供与に前向きな姿勢を示しており、兵器支援が加速することになる。
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