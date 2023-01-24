【ニューヨーク時事】２４日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、新規の手掛かり材料に乏しく、１ドル＝１３０円台半ば近辺で小動きとなった。午前９時現在は１３０円４０～５０銭と、前日午後５時比２１銭の円高・ドル安。