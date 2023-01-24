東京都心で初雪 気象庁
2023年01月24日21時33分
気象庁は２４日、東京都心の港区虎ノ門にある同庁庁舎で午後８時ごろに初雪を観測したと発表した。
平年の冬より２１日、昨冬より２９日、それぞれ遅かった。
東京都心で初雪 気象庁
2023年01月24日21時33分
気象庁は２４日、東京都心の港区虎ノ門にある同庁庁舎で午後８時ごろに初雪を観測したと発表した。
平年の冬より２１日、昨冬より２９日、それぞれ遅かった。
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