小池龍が全治６～８週間 Ｊ１横浜Ｍ
2023年01月24日20時31分
Ｊ１横浜Ｍは２４日、ＤＦ小池龍太が右膝を脱臼して手術を受けたと発表した。全治６～８週間で、川崎と対戦する２月１７日の開幕戦出場は絶望的。２０日の練習で負傷した。
小池龍が全治６～８週間 Ｊ１横浜Ｍ
2023年01月24日20時31分
Ｊ１横浜Ｍは２４日、ＤＦ小池龍太が右膝を脱臼して手術を受けたと発表した。全治６～８週間で、川崎と対戦する２月１７日の開幕戦出場は絶望的。２０日の練習で負傷した。
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