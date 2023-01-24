ウクライナの地雷処理で協力 日カンボジア外相が会談
2023年01月24日20時23分
林芳正外相は２４日、東京都内でカンボジアのプラク・ソコン副首相兼外相と会談した。日本政府はカンボジアでウクライナ政府職員に対する地雷処理の研修を実施しており、林氏は共同記者発表で「第三国への協力を進展させたい」と語った。
ウクライナの地雷処理で協力 日カンボジア外相が会談
2023年01月24日20時23分
林芳正外相は２４日、東京都内でカンボジアのプラク・ソコン副首相兼外相と会談した。日本政府はカンボジアでウクライナ政府職員に対する地雷処理の研修を実施しており、林氏は共同記者発表で「第三国への協力を進展させたい」と語った。
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