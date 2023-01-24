卓球の全日本選手権は２４日、東京体育館で行われ、混合ダブルスで張本智和（ＩＭＧ）早田ひな（日本生命）組が準々決勝に進んだ。２、３回戦を３―０で、４回戦は３―１で勝った。篠塚大登（愛知工大）木原美悠（エリートアカデミー）組なども８強入り。

ジュニアのシングルスでは、男子の松島輝空、女子の張本美和（ともに木下アカデミー）らが４回戦に進んだ。大会最年少９歳の松島美空（京都）は女子３回戦で敗れた。