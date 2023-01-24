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不妊治療の保険適用拡大を　知事会長、政府に要請

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不妊治療の保険適用拡大を　知事会長、政府に要請

2023年01月24日19時10分

全国知事会の平井伸治会長（鳥取県知事）

全国知事会の平井伸治会長（鳥取県知事）

　政府は２４日、首相が重視する子ども政策を巡り、地方自治体の代表者と東京都内で会合を開いた。全国知事会の平井伸治会長（鳥取県知事）は、不妊治療の保険適用範囲拡大や男性の育児休業取得促進などに取り組むよう要請。子ども政策を担当する内閣府政務官は「『こどもまんなか』をどう実現するかを第一義に政策を前に進めていきたい」と応じた。

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