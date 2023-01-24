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白物家電出荷額、３１年ぶり高水準　値上げや猛暑で―２２年

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白物家電出荷額、３１年ぶり高水準　値上げや猛暑で―２２年

2023年01月24日18時37分

家電量販店のエアコン売り場＝２４日午後、東京都新宿区のビックカメラ新宿東口店

家電量販店のエアコン売り場＝２４日午後、東京都新宿区のビックカメラ新宿東口店

  • 家電量販店の洗濯機売り場＝２４日午後、東京都新宿区のビックカメラ新宿東口店

　日本電機工業会（ＪＥＭＡ）が２４日発表した２０２２年の民生用電気機器（白物家電）国内出荷額は、前年比２．０％増の２兆５７２４億円と２年ぶりにプラスに転じた。中国・上海の都市封鎖で生産活動や供給網が一時混乱したが、正常化に伴い持ち直した。原材料費や輸送費の高騰を受けた値上げも影響し、１９９１年以来３１年ぶりの高水準となった。
　出荷額は、比較可能な８５年以降で過去２番目の大きさ。製品別では、夏場の記録的な猛暑もありルームエアコンが１．７％増えたほか、電気冷蔵庫（２．１％増）や電気洗濯機（１．３％増）も全体を押し上げた。台数は上海の都市封鎖が響き、いずれも前年を下回ったが、高価格帯の商品が伸びた。

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