関西運動記者クラブは２４日、昨年活躍した関西圏の選手らを対象に選んだ第６６回関西スポーツ賞の受賞者を次の通り発表した。

【団体】▽プロ野球オリックス▽大阪桐蔭高硬式野球部

【個人】▽ゴルフ・蝉川泰果、山下美夢有▽フィギュアスケート・坂本花織▽ボクシング・寺地拳四朗▽競馬・今村聖奈

【特別】▽プロ野球阪神・湯浅京己

【功労】▽プロ野球前阪神・糸井嘉男、前オリックス・能見篤史