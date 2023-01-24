【ロンドン時事】２４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下などを背景に円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１３０円近辺に上昇した。午前９時現在は１３０円００～１０銭と、前日午後４時比５５銭の円高・ドル安。