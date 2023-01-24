東京、新たに７３０６人感染 前週比３８１４人減―新型コロナ
2023年01月24日16時50分
東京都は２４日、新たに７３０６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の火曜日と比べ３８１４人減った。新たに確認された死者は２６人。都基準による重症者は３４人で、前日から２人減った。
東京、新たに７３０６人感染 前週比３８１４人減―新型コロナ
2023年01月24日16時50分
東京都は２４日、新たに７３０６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の火曜日と比べ３８１４人減った。新たに確認された死者は２６人。都基準による重症者は３４人で、前日から２人減った。
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