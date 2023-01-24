国内感染、新たに８万３３５３人感染 前週比４万６０００人減―新型コロナ
2023年01月24日20時34分
国内では２４日、新たに８万３３５３人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の火曜日と比べ約４万６０００人減った。重症者は前日比６人減の６３８人、死者は３８３人確認された。
東京都では７３０６人の感染を確認。新規感染者は前週の火曜日と比べ３８１４人減った。新たに確認された死者は２６人。都基準による重症者は３４人で、前日から２人減った。
国内感染、新たに８万３３５３人感染 前週比４万６０…
2023年01月24日20時34分
国内では２４日、新たに８万３３５３人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の火曜日と比べ約４万６０００人減った。重症者は前日比６人減の６３８人、死者は３８３人確認された。
東京都では７３０６人の感染を確認。新規感染者は前週の火曜日と比べ３８１４人減った。新たに確認された死者は２６人。都基準による重症者は３４人で、前日から２人減った。
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