３９３円高の２万７２９９円１９銭 ２４日の平均株価
2023年01月24日15時07分
２４日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７２９９円１９銭と前日終値比３９３円１５銭高で終わった。出来高は概算で１１億１９００万株。
３９３円高の２万７２９９円１９銭 ２４日の平均株価
2023年01月24日15時07分
２４日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７２９９円１９銭と前日終値比３９３円１５銭高で終わった。出来高は概算で１１億１９００万株。
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