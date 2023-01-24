外国人投手と育成契約 プロ野球・巨人
2023年01月24日15時02分
巨人は２４日、ドミニカ共和国出身のエルビス・ルシアーノ投手（２２）＝１９０センチ、９５キロ、右投げ右打ち＝と育成選手契約を結んだと発表した。背番号は０３５。
外国人投手と育成契約 プロ野球・巨人
2023年01月24日15時02分
巨人は２４日、ドミニカ共和国出身のエルビス・ルシアーノ投手（２２）＝１９０センチ、９５キロ、右投げ右打ち＝と育成選手契約を結んだと発表した。背番号は０３５。
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