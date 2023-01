ポーランド・ワルシャワ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ダル・アルハンダサ・コンサルタンツ(ダル)は1月16日、ワルシャワのAleje Jerozolimskie 142 B 02-305で新しいポーランド事務所を立ち上げました。これに先立ち当社は、ポーランドのCentralny Port Komunikacyjny(CPK)新空港のマスター・シビルエンジニアとして設計活動を開始しています。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230124005920/ja/

[Right to left] Dar Regional Director of Operations Danny Aoun, Dar Chairman and CEO Talal Shair, HE the Lebanese Ambassador to Poland Reina Charbel, CEO of CPK Mikołaj Wild, and Director of Aviation at CPK Piotr Kasprzyk. (Photo: AETOSWire)