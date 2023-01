シドニー--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 現代的企業業務管理プラットフォームのSmartsheet(NYSE:SMAR)は本日、毎年刊行の「Future of Work Management Report」の第1号を公開しました。Smartsheetでは、数千人のオーストラリア人従業員を対象にした調査で、それぞれの職場におけるプロジェクトおよびプロセスの管理について尋ねました。報告書によると、オーストラリア人の5人中4人以上(83%)が、自分の会社で正式なプロジェクト管理の肩書きや役割を持っていない人によってプロジェクト管理が行われることが時々ある、頻繁にある、あるいは常時あると回答しました。そのため、その問題に対応するために「市民プロジェクト・マネジャー」が誕生しています。

Smartsheet’s inaugural Future of Work Management Report reveals new insights about global resource recession. (Graphic: Business Wire)