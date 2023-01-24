大塚義治氏死去 元厚生労働事務次官、日本赤十字社名誉社長
2023年01月24日11時22分
大塚 義治氏（おおつか・よしはる＝元厚生労働事務次官、日本赤十字社名誉社長）１月死去、７５歳。栃木県出身。葬儀は近親者で済ませた。後日お別れの会を開く。
７０年厚生省（現厚生労働省）に入り、０３年厚労事務次官。１９年から３年間日本赤十字社社長を務めた。
大塚義治氏死去 元厚生労働事務次官、日本赤十字社名誉社長
2023年01月24日11時22分
大塚 義治氏（おおつか・よしはる＝元厚生労働事務次官、日本赤十字社名誉社長）１月死去、７５歳。栃木県出身。葬儀は近親者で済ませた。後日お別れの会を開く。
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