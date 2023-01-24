コスモＨＤ社長に山田常務 桐山氏は会長に、４月１日付
2023年01月24日12時12分
コスモエネルギーホールディングス（ＨＤ）は２４日、山田茂常務（５７）が４月１日付で社長に昇格する人事を固めた。桐山浩社長（６７）は代表権のある会長に就く。２４日午後に発表する。
脱炭素化の加速で石油の国内需要の減少が見込まれる中、若返りを図り、風力発電など再生可能エネルギー事業の拡大を目指す。約２割まで株式の買い増しを進める旧村上ファンド系投資会社への対応も課題となる。
コスモＨＤ社長に山田常務 桐山氏は会長に、４月１日付
2023年01月24日12時12分
コスモエネルギーホールディングス（ＨＤ）は２４日、山田茂常務（５７）が４月１日付で社長に昇格する人事を固めた。桐山浩社長（６７）は代表権のある会長に就く。２４日午後に発表する。
脱炭素化の加速で石油の国内需要の減少が見込まれる中、若返りを図り、風力発電など再生可能エネルギー事業の拡大を目指す。約２割まで株式の買い増しを進める旧村上ファンド系投資会社への対応も課題となる。
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