衆院千葉５区補選で公募 自民
2023年01月24日10時14分
自民党千葉県連は２４日、同県選出国会議員団会議を党本部で開き、薗浦健太郎元衆院議員（同党離党）の辞職に伴い４月にも実施される衆院千葉５区補欠選挙で、候補者の公募を行うことを決めた。募集期間は２月１日～１０日。
薗浦氏を公民権停止３年 罰金１００万円略式命令―政治資金過少記載・東京簡裁
同補選を巡っては、立憲民主、国民民主、共産各党が候補者擁立を決めている。
衆院千葉５区補選で公募 自民
2023年01月24日10時14分
自民党千葉県連は２４日、同県選出国会議員団会議を党本部で開き、薗浦健太郎元衆院議員（同党離党）の辞職に伴い４月にも実施される衆院千葉５区補欠選挙で、候補者の公募を行うことを決めた。募集期間は２月１日～１０日。
薗浦氏を公民権停止３年 罰金１００万円略式命令―政治資金過少記載・東京簡裁
同補選を巡っては、立憲民主、国民民主、共産各党が候補者擁立を決めている。
こんな記事も
政治用語
政治
５類引き下げ、２７日決定で調整 新型コロナ、５月想定―政府(01/24 20:58)
岸田首相「あらゆる機会ものにする」 拉致被害者の地村さんに(01/24 20:37)
ウクライナの地雷処理で協力 日カンボジア外相が会談(01/24 20:23)
首相動静（１月２４日）(01/24 19:43)
不妊治療の保険適用拡大を 知事会長、政府に要請(01/24 19:10)
防衛増税、負担感を抑制 岸田首相、少子化対策「先送りせず」―２５日から代表質問(01/24 19:09)
政府、防衛財源確保法案を提示 自民党特命委に(01/24 18:50)
感染対策で「危機管理庁」新設へ 政府が改正案概要(01/24 18:45)
細田議長、票の差配否定 安倍氏と教団「大昔から深い関係」―非公開質疑応じる(01/24 18:10)
国会軽視批判に岸田首相反論 「国政預かるのは政府・与党」(01/24 17:37)
「物価対策」倍増６４．４％ 政府に求める施策、コロナ半減―内閣府調査(01/24 17:05)
社会構造変わる取り組みに 少子化対策で岸田首相(01/24 16:59)
ガーシー氏、今国会欠席なら懲罰へ 自・立、動議は見送り(01/24 12:41)
デヴィ夫人に退避呼び掛け ウクライナ訪問報道で松野官房長官(01/24 12:06)
公明、ワクチン公費継続要望(01/24 11:37)
マスク着用「世界標準で」 茂木自民幹事長(01/24 11:15)
「細田氏は自民と教団結ぶ元締め」 立民・安住氏、解明目指す(01/24 11:12)
衆院千葉５区補選で公募 自民(01/24 10:14)
日ＥＵ次官級が協議へ ホットライン開設巡り(01/24 08:45)
立・維、「共闘」強化 国対・行革で存在感狙う―国会(01/24 07:03)
自民、ガーシー氏の懲罰動議提案(01/23 22:54)
首相動静（１月２３日）(01/23 22:03)
検討、決断、議論「全て重要」 岸田首相、指導力訴え―施政方針演説(01/23 21:53)
岸田首相、ＯＥＣＤ事務総長と会談(01/23 21:19)
日ロ、平和条約は不可能 「非友好国」「対話なし」―ロシア大統領報道官(01/23 20:28)
ロシア、漁業協議応じず 北方四島周辺、スケトウダラ漁に影響(01/23 20:14)
衆院こども特別委員長に自民・橋本岳氏(01/23 20:14)
維新・中条氏、年金を一部未納 調査に「数カ月」(01/23 19:43)
野党「首相演説は増税隠し」 子ども政策重視を与党評価―国会(01/23 19:29)
小林守氏死去（元衆院議員）(01/23 19:17)