衆院千葉５区補選で公募 自民
2023年01月24日10時14分
自民党千葉県連は２４日、同県選出国会議員団会議を党本部で開き、薗浦健太郎元衆院議員（同党離党）の辞職に伴い４月にも実施される衆院千葉５区補欠選挙で、候補者の公募を行うことを決めた。募集期間は２月１日～１０日。
薗浦氏を公民権停止３年 罰金１００万円略式命令―政治資金過少記載・東京簡裁
同補選を巡っては、立憲民主、国民民主、共産各党が候補者擁立を決めている。
衆院千葉５区補選で公募 自民
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自民党千葉県連は２４日、同県選出国会議員団会議を党本部で開き、薗浦健太郎元衆院議員（同党離党）の辞職に伴い４月にも実施される衆院千葉５区補欠選挙で、候補者の公募を行うことを決めた。募集期間は２月１日～１０日。
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